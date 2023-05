Redação Jornal do Tocantins

Três pessoas foram presas pela Polícia Civil , em uma operação policial na tarde de terça-feira,16, por tráfico de drogas. Dois homens de 24 e 31 anos e uma mulher, de 31, estavam com 140 pedras de crack, porções de maconha e R$ 605 em espécie, no setor Tereza Hilário, em Araguaína, região norte do estado.

Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam monitoramento em uma residência, logo após informações de que havia suspeitos de tráfico de drogas, no setor Tereza Hilário.

Durante a ação policial, um suspeito de 19 anos foi abordado logo na saída da residência monitorada. Ele confessou que havia acabado de comprar duas pedras de crack no interior do imóvel.

A Polícia Civil invadiu a casa e em posse dos indivíduos encontraram aparelhos celulares, petrechos para embalagem de drogas, porções de maconha, 138 pedras de crack e o dinheiro.

A Polícia Civil encaminhou os dois suspeitos para a Unidade Penal Regional de Araguaína e a mulher para o Sistema Prisional. O jovem de 19 anos foi levado para a 5ª Central de Atendimento.