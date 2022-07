Vida Urbana Dois foragidos da Justiça são presos no interior durante Operação Narco Brasil Prisões ocorreram no município de Santa Rita pela Polícia Civil

A Polícia Civil(PC) prendeu nesta quinta-feira, 30, dois homens foragidos da justiça, um homem de 27 anos, da Comarca de Rubiataba (GO) e outro de 36 anos da Comarca de Taguatinga (TO). A ação ocorreu no município de Santa Rita, no leste do estado, com apoio da 72ª Delegacia do distrito de Luzimangues. Equipes se deslocaram até o assentamento São Judas, localizado na zon...