Vida Urbana Dois filhotes de jaguatirica recebem microchips e são enviados a criadouro conservacionista no TO Felinos receberam identificação que auxiliará o Cefau do Naturatins a realiza o monitoramento dos animais capturados ou resgatados e observação de sua reabilitação

Nesta sexta-feira, 28, dois filhotes de jaguatirica que receberam microchips no Centro da Fauna (Cefau) do Tocantins foram destinados a um criadouro conservacionista, que é uma área delimitada e preparada para de abrigar e permitir a criação de espécies da fauna silvestre brasileira. Os microchips fornecem todo o histórico do animal e buscam auxiliar na identificação d...