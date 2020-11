Vida Urbana Dois em cada três policiais assassinados no Brasil são pretos ou pardos Vivendo em periferias e com postos de baixa patente, negros se expõem mais, dizem especialistas

O soldado Vitor de Oliveira Farias, 33, estava de serviço na região do Jardim Ângela, extremo sul da capital paulista, na manhã de 23 de junho do ano passado, quando recebeu a comunicação de um roubo em andamento. Foi até o local e conseguiu render um ladrão. Surgiram, porém, dois outros criminosos em uma moto e passaram a atirar contra ele. O PM chegou a ser so...