Vida Urbana Dois casos da Febre Oropouche são registrados no Tocantins; saiba o que é a doença Conforme a SES, as pessoas diagnosticadas com a doença são uma mulher de 62 anos e um homem de 34, ambos de Palmas e estão internados

O estado do Tocantins confirmou dois casos de Febre Oropouche(FO) causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), nesta terça-feira (25). De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) a confirmação veio após uma análise de amostras no Laboratório de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO). Conforme a SES, as pessoas diagnosticadas com a doença...