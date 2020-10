Vida Urbana Dois caminhões ficam destruídos após colidirem e pegarem fogo na BR-153 em Gurupi Ninguém ficou ferido no acidente e pista da rodovia precisou ser interditada

Um acidente de trânsito causou um incêndio em dois caminhões que ficaram praticamente destruídos após baterem e pegarem fogo na BR-153, em Gurupi. A colisão ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 1º, no km 660 na altura do trevo de acesso ao Parque Industrial da cidade. Conforme os Bombeiros, acionados por volta das 18 horas, apesar dos caminhões estare...