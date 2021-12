Vida Urbana Dois caminhões e um ônibus se envolvem em colisão durante a madrugada em Talismã Chovia no momento do acidente, na BR-153; os motoristas dos veículos não se feriram

Na madrugada deste sábado, feriado de Natal, dois caminhões e um ônibus de viagem intermunicipal se envolveram em um engavetamento em Talismã. De acordo com a Defesa Civil do município, por volta das 3 horas, a equipe tomou conhecimento sobre o acidente através da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao chegar no local, no km 779 da BR-153, o motorista de uma das carretas i...