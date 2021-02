Vida Urbana Dois bares são fechados em Araguaína por descumprimento de medidas contra Covid-19 Os bares agora terão que assinar um Termo de Ajuste de Conduta com o MPE para reabrir o atendimento ao público

O Departamento Municipal de Posturas e Edificações (Demupe) e a Polícia Militar interditaram dois bares em Araguaína no final de semana por descumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19. As medidas constam em decreto publicado neste ano. Os dois bares são alvo de denúncias de moradores e do Ministério Público Estadual (MPE) por excederem o limi...