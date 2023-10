Redação Jornal do Tocantins

Um adolescente de 15 e outro de 17 anos foram mortos na noite de domingo, 15, em Miracema, segundo confirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme as informações do órgão, o crime ocorreu por volta das 20h50, no setor Universitário.

A SSP informou que os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) da capital, onde passam por exames necroscópicos e devem ser liberados aos familiares ainda pela manhã.

A Polícia Militar foi acionada por populares para averiguar uma ocorrência de homicídio, em que os adolescentes foram baleados enquanto estavam sentados na porta da residência de um deles. Os dois morreram no local do crime.

Ainda não se sabe o que motivou o duplo homicídio.