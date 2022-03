Vida Urbana Dois adolescentes são apreendidos por suspeita de envolvimento com mortes em Araguatins Polícia Civil encontrou cumpriram mandados de internação contra jovens de 14 e 16 anos

Por suposto envolvimento em homicídios que ocorreram em Araguatins, extremo-norte do Estado, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, acabaram apreendidos por agentes da Polícia Civil no final da tarde da quarta-feira, 23, na cidade. Segundo a Polícia Civil, a primeira morte ocorreu na madrugada do dia 10 de janeiro, e a vítima era um homem de 30 anos. O crime ocorre...