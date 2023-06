A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 16 e 17 anos por roubo na região central de Palmas, por volta das 19h20, na quinta-feira,22.

A prisão ocorreu logo após a equipe do 1º Batalhão ser acionada para atender uma ocorrência de roubo, na quadra 201 norte, em frente ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), próximo a uma estação de ônibus no centro da cidade.

Conforme a equipe da Polícia Militar(PM), a vítima, uma mulher, relatou ter sido abordada por dois jovens de bicicleta, que a ameaçaram com uma faca e tomaram o seu aparelho celular. Aos militares, um segurança do Senai informou que encontrou duas bolsas jogadas no chão, que poderiam ser de vítimas.

Com informações sobre a localização do aparelho roubado, outras equipes deslocaram até uma residência localizada na quadra 503 norte, alameda 3. No local os militares encontraram os suspeitos na calçada do imóvel.

Os dois adolescentes tentaram fugir dos militares mas acabaram abordados e revistados pelos policiais. Com eles, foram encontrados quatro aparelhos celulares, a faca e a bicicleta utilizada nos roubos.

Os suspeitos, e os objetos apreendidos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil, onde a vítima reconheceu os autores.