Vida Urbana Dois adolescentes são apreendidos com arma de fogo e motocicleta furtada em Araguaína Jovens teria confessado aos policiais que utilizariam a arma e a motocicleta para cometer crimes na região

Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram flagrados pela Polícia Militar (PM) portando um simulacro de arma de fogo e acabaram apreendidos na manhã do último sábado, 24, em Araguaína, Norte do Estado. A dupla ainda estava com uma motocicleta Honda Biz 125 de cor preta, com registro de furto/roubo. Segundo informou a PM, uma equipe da Força Tática realizada patrulhamento no Set...