Vida Urbana Doenças causadas por falhas na locomoção pautam debate temático do plano de mobilidade Especialista aponta variáveis adoecedoras e estressantes como razão da baixa qualidade de vida na abertura das discussões que seguem até quinta-feira

Ordenamento territorial; Saúde, educação e meio ambiente com interface à mobilidade foram os temas das duas primeiras reuniões temáticas para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal (PlanMob), realizadas na tarde desta segunda-feira, 4, no Instituto 20 de Maio em Palmas(TO). A discussão da saúde neste contexto chamou a atenção para o papel da locomoção das p...