Vida Urbana Documentos mostram que Inep marcou prova do Enem 2021 para janeiro de 2022 Em nota publicada no site, o Inep afirmou que “não há definição sobre a data”

Documentos internos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) mostram que a edição de 2021 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) será realizado em 16 e 23 de janeiro de 2022. O site G1 teve acesso a três documentos assinados por três diferentes diretorias do Inep em que departamentos ligados à infraestrutura do órg...