Redação Jornal do Tocantins

Motorista do caminhão-tanque, de 44 anos, que causou o acidente registrado na quarta-feira, 20, vitimou o autônomo José Carlos Ribeiro da Silva, de 50 anos, e teria fugido do local, foi identificado por documento achado dentro do veículo.

O acidente ocorreu na TO-050, em frente à estação de ônibus de Taquaralto, região sul de Palmas, por volta das 16h.

Segundo a Polícia Militar, uma idosa de 70 anos, teve ferimentos na região da cabeça e uma adolescente de 12 anos, nas pernas, elas foram retiradas das ferragens, pela equipe dos Bombeiros, e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sul.

De acordo com o relatório dos militares, o motorista do caminhão que estava à frente, informou que estava sentido norte e sul, na rodovia e teria parado na rotatória que liga a Avenida Perimetral Norte e o veículo, modelo VW/gol conduzido por José Carlos, parou logo atrás.

Os dois veículos esperavam o fluxo para entrar na rotatória quando o caminhão-tanque, não teria diminuído a velocidade e bateu na traseira do veículo de passeio, ocasionando o esmagamento do carro.

Ainda conforme o relatório, o motorista do caminhão-tanque fugiu do local sem prestar socorro, mas foi identificado por documento achado dentro do veículo, pelos agentes.

A Polícia Técnica-Científica e o Instituto Médico Legal (IML), estiveram no local do acidente. O caminhão-tanque foi levado para o pátio de veículos apreendidos.