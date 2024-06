Vida Urbana Documentário tocantinense vai registrar tradição cultural de comunidade Quilombola Registros buscam resgatar e preservar a manifestação cultural das festividades realizadas pelo povo. Lançamento está previsto para o mês de novembro com exibição gratuita

O documentário intitulado Bolé do Mimoso, dirigido por Gustavo João Luiz Neiva, será baseado na manifestação cultural secular da Comunidade Quilombola Kalunga do Mimoso, que fica situada nas matas dos municípios de Arraias e Paranã. O curta documental contará com 25 minutos de duração e o lançamento está previsto para o mês de novembro com exibição gratuita a ser realizada e...