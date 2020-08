Mesmo com a classificação de risco amarelo, urgente e com prazo de 90 dias, para uma ressonância magnética da coluna e do joelho, uma doceira palmense de 63 anos aguarda desde 12 de fevereiro de 2019 a marcação do exame no município de Palmas. Cansada do descaso, procurou a Defensoria Pública e processou a Prefeitura de Palmas para ter acesso à ressonância.

O prazo de espera ultrapassou o que é fixado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o defensor que assina a ação, Freddy Alejandro Solorzano Antunes. Pelas regras do SUS, considera-se excessiva a espera do paciente por consultas e exames por mais de 100 dias. Para cirurgias e tratamento, 180 dias.

“A RM [Ressonância Magnética] do Joelho Esquerdo foi solicitada duas vezes, visto que na primeira vez teve prazo de cumprimento até dia 12 de fevereiro de 2020, contudo não realizada, sendo solicitada nova no dia 30/06/2020 com risco amarelo-urgência”, afirma Antunes.

A doceira protocolou ofícios na Prefeitura e recebeu informações de que os exames estão inclusos em licitação ainda não concluída pelo município e, portanto, não tem data de agendamento.

“Não resta alternativa senão ajuizar a presente demanda tendo em vista que a parte Autora não poderá aguardar a conclusão do processo de compra das empresas para a realização dos exames, uma vez que a discricionariedade da Administração não pode se sobrepor ao direito à saúde do Requerente”, afirma o defensor, na ação, protocolada na segunda-feira, 17.

Na ação, a doceira pede uma liminar que obrigue a Prefeitura a fornecer o exame e insumos, medicamentos, exames e procedimentos necessários ao tratamento na rede pública ou, se necessário, na rede privada.

Não há decisão ainda. A prefeitura ainda não foi notificada para se manifestar na ação.