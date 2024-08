Vida Urbana Doação de sangue: Tocantins inicia segundo semestre com estoque em estado crítico, divulgou SES A Hemorrede oferece um serviço de orientação por meio do telefone 3218-3230, onde é possível esclarecer questões específicas antes de comparecer às unidades de coleta; o ato é voluntário

O segundo semestre deste ano iniciou com o estoque de sangue em estado crítico, conforme divulgou a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Mesmo após o encerramento do período de férias, a maioria dos doadores ainda não compareceram para doar. Diante disso, a SES convoca a população para que doe sangue, no propósito de repor os estoques e garantir a continuidade dos at...