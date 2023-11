Os candidatos já podem conferir os cadernos de questões e os gabaritos preliminares do concurso da Agência de Fomento do Tocantins. As provas foram aplicadas no domingo, 26.

O certame ocorreu pela manhã para quem se inscreveu em cargos de nível médio e à tarde para nível superior.

Todos os cargos tiveram quatro horas para responder e 50 questões objetivas, no formato de múltipla escolha com cinco opções, com uma única resposta correta.

De acordo com o edital, são disponibilizadas 48 vagas para cargos entre nível médio e superior, 12 para preenchimento imediato e 36 para formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 2 mil para os cargos de nível médio e R$ 2,7 mil para os de ensino superior, exceto o cargo de assessor de comunicação, que será de R$ 2,5 mil.

A carga horária total é de 30 horas semanais e terá os benefícios de vale alimentação, vale refeição e vale transporte (opcional).

Para verificar os cadernos de questões e os gabaritos preliminares acesse aqui.