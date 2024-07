Vida Urbana Divulgado resultado final do processo seletivo da UFT com nota do Enem e convocatória para matrícula Interessados devem se matricular a partir do dia 17 de julho. A seleção ofertou 557 vagas distribuídas em 28 cursos, nos cinco campi da Universidade Federal do Tocantins

A Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou a classificação geral dos candidatos aprovados no Processo Seletivo por Nota do Enem (PSEnem) e a convocação para matrícula eletrônica da 1ª Chamada. Para conferir o resultado, acesse aqui A matrícula eletrônica deverá ser realizada das 8h de 17 de julho às 18h de 19 de julho, por meio do Sistema de In...