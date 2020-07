Vida Urbana Divulgado resultado da prova de títulos do concurso de Araguaína; TAF da Guarda será fim de semana Classificação final para candidatos aos cargos de professor, auditor fiscal, fiscal de posturas e edificações, fiscal sanitário podem ser consultada

O resultado da avaliação da prova de títulos de candidatos do Concurso Público do Quadro Geral da Prefeitura de Araguaína foi divulgado nesta quarta-feira, 1º. Essa é última etapa para os cargos de professor, auditor fiscal, fiscal sanitário, ambiental e de posturas e edificações, além do cargo de procurador, sendo que este último passará pela avaliação profissiográfica p...