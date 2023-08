Publicado no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 21, o resultado preliminar do exame físico da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). A lista de candidatos aptos e inaptos no teste de aptidão física pode ser conferida aqui.

Segundo a Prefeitura de Palmas, entre as provas realizadas estão testes de flexão, abdominal e corrida de 12 minutos.

Os candidatos foram avaliados quanto à sua capacidade de desempenhar as atividades físicas necessárias para o cargo de guarda municipal.

O prazo para interposição de recursos será de dois dias úteis, a partir das 10 horas do dia 23 até às 23h59h de 24 de agosto, via site da Fundação Vunesp, conforme instruções no edital.