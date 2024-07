Vida Urbana Divulgado o resultado preliminar de isenções para concurso da Educação de Palmas Prazo para envio de recursos começa às 9h desta terça-feira (2) e se encerra às 17h da quarta-feira (3). Certame oferece mais de 2 vagas para posse imediata, com salários que podem passar de R$ 6,5

Está disponível no site da Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese), da Universidade Federal do Tocantins, o resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição do concurso do Quadro da Educação de Palmas. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (1º), pela Prefeitura de Palmas, também estão disponíveis no site da Copese, banca responsá...