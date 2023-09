Redação Jornal do Tocantins

Estão publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 4 de setembro, a nota preliminar da redação (prova discursiva) do concurso da Secretaria Estadual da Educação.

O concurso é realizado pelo governo do Tocantins e tem como banca realizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com 5,2 mil vagas, para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

O resultado definitivo da redação será dia 6 de outubro, data para a perícia médica, conforme o cronograma do concurso, que tem o resultado final e definitivo previsto para o dia 30 de novembro deste ano, conforme o cronograma (confira na figura no final da matéria).

O certame contou com um total de 35.986 inscritos, e as provas foram realizadas no dia 11 de junho deste ano.