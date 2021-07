Vida Urbana Distribuição de merenda escolar em municípios do norte na pandemia é investigada pelo MPTO Iniciativa é do promotor Ricardo Peres para fiscaliza os municípios de Santa Fé do Araguaia, Nova Olina, Muricilândia, Carmolândia, Aragominas e Araguaína.

O Ministério Público do Tocantins (MPT) abriu procedimento para fiscalizar a oferta de merenda escolar durante a pandemia de Covid-19 em municípios do Norte do Tocantins. Portarias publicadas pelo órgão abriram procedimentos administrativos para investigar a situação nos municípios de Santa Fé do Araguaia, Nova Olina, Muricilândia, Carmolândia, Aragominas e Araguaína. Como primei...