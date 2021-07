A jornalista cristalandense Aurielly Queiroz, ex-colunista social do Jornal do Tocantins, defendeu nesta quinta-feira, 29, uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Tocantins (UFT) na qual aponta a participação do jornal Ecos do Tocantins, que circulou entre 1951 e 1961, no movimento separatista do norte de Goiás, para formar o Tocantins, como um veículo que encampou a pauta separatista e contribuiu com o “movimento de 1956”, uma mobilização que surgiu em Porto Nacional, pregando a separação da parte norte em um novo estado.

Orientada pela professora doutora Liliana Vidigal e sabatinada pela banca formada pela professores doutores Irenides Teixeira e Sergio Soares, a pesquisa afirma que o abandono da região do norte de Goiás, pela gestão estadual e pelos habitantes do sul de Goiás era estratégico para evitar a perda de potenciais riquezas a serem exploradas em uma eventual criação de um novo estado a partir da separação de Goiás.

A jornalista pesquisa o jornal, fundado pelo empresário maranhense Trajano Coelho Neto em Pium, noroeste do Estado, em 1951, há duas décadas. Ela já escreveu sobre o veículo em sua monografia de graduação em jornalismo e um dos livros da coletânea da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em comemoração aos 200 anos da imprensa brasileira sob orientação de José Marques de Melo, em co-autoria com outros pesquisadores.

Nesta pesquisa, baseada nas teorias que estudam as narrativas jornalísticas, a autora concluiu que o jornal encampou a pauta separatista, por sua ligação histórica com Porto Nacional, berço do jornalismo regional do norte de Goiás, mas também pela visão empresarial do dono. “No âmbito econômico, Trajano Coelho Neto antevia prosperidade e, como todos os entusiastas da separação, vislumbrava desenvolvimento regional a partir da emancipação”.

Segundo a pesquisa, os diretores do jornal “não se furtaram à trajetória regional da imprensa, mantida com muitas dificuldades, quer econômica e estruturais, quer educacionais, como sugerem as narrativas analisadas”. Para Aurielly, quem criou e produziu o jornal Ecos do Tocantins “detinha uma clara visão do negócio da imprensa naquele momento e olhava com esperança para o futuro econômico e social que a região teria com a criação de um novo estado.”

Além dos aspectos da pesquisa comunicacional da dissertação, a autora destaca ainda a vertente histórica do trabalho. “É gratificante pesquisar a história de um estado como o Tocantins, pesquisar essa história, contribuir para deixar documentados personagens que foram silenciados ao longo dos anos, esquecidos, e que militaram a favor da criação do Tocantins é trazer à luz uma oportunidade para população conhecer um pouco mais dessa história desse estado que é recente e resgatar essa história ainda com o estado jovem”.

Para efetuar o trabalho, a pesquisadora teve acesso a uma coleção completa do jornal, com cerca de 600 edições, viabilizada pela Prelazia de Cristalândia. Agora, para além da produção científica, a pesquisadora pretende mobilizar agentes para digitalizar o acervo. “O trabalho que fica agora, a gente dar as mãos no sentido de, como devolutiva social buscar dos poderes, dos gestores, recursos para que a gente digitalize esses acervos documentais e históricos e que eles fiquem para outros pesquisadores e que as pessoas tenham acesso a esse acervo”.