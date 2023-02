Vida Urbana Disque-censo segue ativo até a segunda-feira 20, para domicílios ainda não recenseados Ligação gratuita pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular para o número 137

A coleta de dados do Censo Demográfico 2022 chega na reta final e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alerta para que moradores de domicílios ainda não recenseados participem da pesquisa por meio do Disque-Censo 137. O serviço de utilidade pública é uma iniciativa inédita do instituto e a ligação pode ser efetuada de telefone fixo ou apa...