Um empresário gaúcho de 53 anos acabou preso no início da noite em Colinas do Tocantins no momento quem tentou registrar um boletim de ocorrência pelo furto de 400 toneladas de soja de uma fazenda localizada em Araguacema.

Na hora do cadastro do homem, que é diretor comercial de uma empresa de transporte de grãos com escritório naquela cidade, o CPF apontou um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca Palmeira das Missões (RS) desde 20 de novembro de 2020.

O empresário é natural de Colorado (RS), onde nasceu no dia 6 de setembro de 1969. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele foi condenado de forma definitiva a um ano, dez meses e 27 dias de prisão por recepção.

O regime inicial era aberto, mas ele não iniciou o cumprimento da pena, o que resultou na ordem prisional. "Não localizado o apenado para dar início ao cumprimento da condenação, converto as penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade", decidiu o juízo de Palmeira das Missões no mandato, que tem validade até 20 de novembro de 2024.

O furto das 400 toneladas

A narrativa do empresário aos policiais da 6ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Colinas, que descobriu a existência do mandato, aponta que a empresa onde ele é diretor tinha sido contratada para transportar soja de uma fazenda em Araguacema entre 19 de fevereiro a 1º de março deste ano. Ele destinou 23 caminhões para o serviço, mas três caminhões que saíram da fazenda com cerca de 400 toneladas do produto não eram da empresa dele.

De acordo com o empresário, os três motoristas dos caminhões fraudaram as autorizações de carregamento, mas nenhuma das placas dos caminhões suspeitos, pertencem à veículos da frota da empresa para a qual ele trabalha. Segundo ele, também não houve nenhuma autorização em nome da empresa para que os três motoristas pudessem carregar o produto.

O empresário disse ter procurado a polícia apenas nesta quarta-feira, 22, porque a empresa que contratou o transporte está cobrando da empresa dele os supostamente furtados. No registro do BO, o empresário entregou todas as autorizações de carregamento fraudadas, e o nome dos três motoristas identificados no momento do carregamento, identificados pelas iniciais M.M.F., de 51 anos, de Diamantino (MT), A.D.S.S., de 42 anos, de Santa Tereza do Oeste (PR) e M.D.S.D.S., de 26 anos, de Cuiabá (MT).

O empresário afirma que jamais teve contato com os três e também garantiu no depoimento inicial que as ordens de carregamento emitidas pela empresa dele são diferentes das ordens apresentadas pelos motoristas dos caminhões cadastrados no carregamento.