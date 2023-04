Redação Jornal do Tocantins

O diretor de segurança da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Edimar Rodrigues de Souza, conhecido como Edi Junior ou Dida, morreu em um acidente na madrugada deste domingo, 9, por volta de 1h40. Dida tinha 36 anos e deixou uma filha de 13. O acidente aconteceu na TO-050, próximo a Porto Nacional, quando o carro em que ele estava bateu em uma carreta.

Dida tinha formação acadêmica em Educação Física e era especialista na área de segurança e defesa pessoal, atuou na Aleto por mais de 10 anos e era reconhecido como excelente profissional. Segundo nota da Assembleia Legislativa, Edi iria inaugurar uma academia nesta segunda-feira, 10, em Porto Nacional, cidade onde morava.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que um caminhão bitrem estava parado na pista, sem nenhuma sinalização, enquanto o motorista e o passageiro dormiam na cabine, aparentemente embriagados. Parte da frente do carro em que Dida estava ficou embaixo do último semi-reboque e ele acabou preso nas ferragens.

De acordo com a polícia, o motorista e o passageiro da carreta foram apresentados na delegacia e presos em flagrante por direção sob efeito de álcool.

Diversas autoridades prestaram suas solidariedades por meio de notas de pesar. Nas redes sociais, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) lamentou a morte de Edi Junior. “Neste momento de luto e tristeza, me solidarizo e externo as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos”.

A Assembleia Legislativa emitiu a nota de pesar em que destaca o profissionalismo e a gentileza de Dida, como era conhecido carinhosamente.

Nota Aleto

Recebemos com imensa dor a notícia do falecimento do diretor de Segurança Legislativa da ALeto, nosso colega de trabalho, Edimar Rodrigues de Sousa, conhecido como Dida, aos 36 anos de idade, vítima de um acidente fatal em Porto Nacional, na madrugada deste domingo, 9.

Formado em Educação Física e especialista em Segurança e Defesa Pessoal, Dida estava prestes a realizar um sonho pessoal: abrir sua própria academia de treino, em Porto Nacional, onde morava, cuja inauguração estava marcada para esta segunda-feira, 10.

Dida trabalhou por mais de dez anos na Assembleia e era pessoa bastante conhecida por todos frequentavam a Casa. Sua partida tão precoce certamente será sentida por todos os colegas, amigos e familiares, com quem nos solidarizamos neste momento.

Além de uma legião de amigos, conquistados graças à sua gentileza e bom humor, Dida deixa de luto também uma filha de 13 anos e sua mãe, já viúva.

Que Deus conforte a todos nós e nos dê força para superar esta perda.