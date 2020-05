Vida Urbana Diretor da OMS sobre saída de Teich: 'É preciso haver coesão' Mike Ryan também disse que está ciente da alta do número de novos casos no Brasil

Questionado sobre a renúncia do ministro da Saúde, Nelson Teich, o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, se limitou a dizer que está ciente da alta no número de novos casos no Brasil e evitou fazer comentários específicos sobre a situação política no País."É crucial que haja coerência e coesão na abordagem da sociedade e da governo, especialmente ...