Vida Urbana Direitos Humanos da OAB quer se reunir com Corregedoria da PRF sobre agressões a pintor Advogado defende câmeras em uniformes, formação em prática antirracistas e fortalecimento dos órgãos de controle

Após a repercussão da abordagem truculenta em que policiais rodoviários federais agridem o pintor automotivo negro, Jairon Pereira de Sousa Silva, de 36 anos, em um posto de combustível de Palmas, a Comissão de Direitos Humanos da OAB no Tocantins quer reunir com a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acompanhar a apuração do caso. O fato, que oc...