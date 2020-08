Atualizada às 16:40

Após se reunir com a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o governador, Mauro Carlesse, se reuniu nesta sexta-feira, com o chefe do executivo de Araguaína, Ronaldo Dimas, e o gestor de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino. Esses encontros visam reforçar as parcerias no combate à pandemia da Covid-19 entre o Estado e as prefeituras das cidades polos, conforme disse, nesta quinta, o gestor em entrevista.

Conforme a gestão estadual, durante a reunião com Ronaldo Dimas, o prefeito da cidade solicitou apoio para angariar recursos destinados a construção do hospital municipal de campanha da cidade. “Essa obra não é só para os araguainenses, hoje, 30% dos pacientes são moradores da cidade e o restante é de outros municípios que atendemos”, pontuou.

Ainda na reunião, Dimas disse que Araguaína passa pelo mês de maior média de casos diários e a demanda crescente deixa as unidade hospitalares com índices acima de 90% de ocupação. Segundo o gestor, toda a implantação da unidade vai custar cerca de R$ 12 milhões, e até o momento somente a primeira etapa ocorreu. “Precisamos agora de uma parceria com o Governo do Estado para concluirmos e não deixar paralisar essa unidade que deve ser entregue nos próximos 20 dias. Solicitamos o aporte financeiro de R$ 6 milhões para concluir esse projeto ", comentou.

Após a reunião, o governador Mauro Carlesse e o prefeito Ronaldo Dimas pediram apoio por parte da população para respeitar as medidas de prevenção ao Covid-19. A necessidade da conscientização da população e sua importância na atuação de combate a doença também foi lembrada pela prefeita Cinthia, em entrevista à TV Anhanguera nesta quinta-feira, 27, após a reunião com Carlesse sobre as medidas na Capital.

Paraíso

Ainda nesta sexta-feira, o prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino, também esteve presente no Palácio Araguaia para tratar de parcerias no combate à pandemia. Avelino na reunião relatou os trabalhos realizados pelo município no combate e destacou a dificuldade de encontrar profissionais da saúde para atuar na linha de frente . “Estamos bem abastecidos de insumos e medicamentos em Paraíso para tratar os pacientes, registrando atualmente mais de 1.100 pacientes recuperados. Hoje, apresentamos para o governador Carlesse nosso trabalho no tratamento básico de saúde, que cabe ao nosso município. Ele nos solicitou apoio para conseguir a contratação de profissionais, já que existe a dificuldade de achar médicos, enfermeiros e técnicos neste momento. A ideia é oferecer o contrato do Governo do Estado para os profissionais que hoje são contratados pelo nosso município”, informou.

Para o governador Mauro Carlesse, os encontros com os gestores municipais já estão produzindo resultados práticos para o combate à pandemia. “Determinei a criação de uma força-tarefa para auxiliar os grandes municípios que estão precisando de apoio neste momento. O objetivo é identificar, de forma rápida, que tipo de ajuda podemos fornecer. Também estamos pedindo apoio das prefeituras, para que elas possam viabilizar a abertura de leitos clínicos e fazer o contato com profissionais da saúde, que se tornaram um gargalo para nosso trabalho na pandemia”, destacou o governador.

Palmas

Na quinta-feira, 27, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) se colocou à disposição da Capital para cessão emergencial de estrutura destinada à rede municipal de saúde. No encontro entre Cinthia e Carlesse, os gestores discutiram o esforço conjunto dos dois poderes frente à ampliação da oferta de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para Covid-19, o aumento na oferta de testes e de insumos hospitalares, além da parceria na oferta do atendimento de urgência e emergência no Centro de Especialidades Francisca Romana, a Policlínica da Arno 31.

Atualmente, Palmas dispõe de 21 leitos de estabilização nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), e 36 leitos clínicos e cinco leitos de UTI requisitados em hospitais particulares, pagos com recursos do município, para atender aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Outros 20 leitos de estabilização estão sendo instalados, com respiradores doados pelo Governo do Estado, na UPA Norte, além de tratativas com a rede privada para o credenciamento de dez leitos de UTI.

A Prefeitura de Palmas ainda está reorganizando a UPA Norte para atender exclusivamente casos suspeitos e confirmados da Covid-19.

Na ocasião, a prefeita Cinthia Ribeiro relatou dificuldades para aquisição dos principais itens de combate à pandemia, inclusive de profissionais para atuarem na linha de frente a Covid-19. Na avaliação tanto de Cinthia como de Carlesse o encontro teve grande importância para o fortalecimento da gestão de saúde compartilhada e conjunta, além de ser uma parceria vai beneficiar a população.