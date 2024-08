O tradicional Festival Gastronômico de Taquaruçu está marcado para ocorrer do dia 4 ao dia 8 de setembro, no distrito que fica a cerca de 30 km do centro da capital. O evento que mistura atrações culturais com uma competição voltada à culinária tocantinense já tem alguns artistas de sucesso confirmados.

A 18ª edição do evento terá as bandas de rock Paralamas do Sucesso e Titãs. O pagodeiro Dilsinho também se apresentará, conhecido por seu estilo romântico e que já soma alguns sucessos que marcaram sua carreira no pagode. Os shows foram confirmados no Diário Oficial de Palmas, edição do dia 20 de agosto.

Conforme o documento Os Paralamas do Sucesso, abrirão o festival na quarta-feira (4), o valor do contrato é de R$ 345 mil. A banda Titãs se apresentará na quinta-feira(5), a contratação saiu por R$ 420 mil e o carioca Dilsinho encerrará no domingo (8), o valor do show foi de R$ 300 mil. A programação completa das atrações ainda não foi divulgada.

Culinária

Além dos músicos, esse ano a premiação do concurso será de R$ 150 mil e também são aguardados chefes convidados para workshops.

A novidade esse ano é que o vencedor das cinco categorias da competição de culinária, ao invés de 10 mil, levará 12 mil. As categorias são saúde e bem-estar, comidinha salgada, pratos salgados, pratos doces, trailer/food truck.

As bandas Os Paralamas do Sucesso e Titãs são dois dos maiores nomes do rock brasileiro, várias músicas de sucessos ao longo de suas carreiras. Confira alguns dos maiores sucessos de cada banda:

Os Paralamas do Sucesso

-"Aonde quer que que vá"

-"Alagados"

-"Meu erro"

-"Óculos"

-"Lanterna dos afogados"

-"Vital e sua moto"

-"Lourinha bombril"

Titãs

-“Epitáfio”

-"Sonífera ilha"

-"Polícia"

-"Pra dizer adeus"

-"Marvin"

-"Homem primata"

-"Flores"

Dilsinho, é; Veja

-"Péssimo Negócio"

-"12 Horas"

-"Refém"

-"Cansei de farra"

-"Pouco a pouco"

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Raphael Pontes