Vida Urbana Dianópolis: criança de 7 anos morre nesta segunda-feira, 22,vítima de Covid-19 Tocantins contabiliza 3.912 foram a óbitos; duas destas mortes foram inseridas no boletim desta terça-feira, 23

Em Dianópolis, sudeste do Estado, uma criança de sete anos, do sexo feminino, morreu, nesta segunda-feira, 22, vítima de Covid-19. Este é o primeiro caso de uma criança que morre por infecção do vírus no município. O último Boletim Epidemiológico aponta 2.078 casos de coronavírus e 44 óbitos da doença. O Jornal do Tocantins tenta contato com a Secretaria Municipal de Saú...