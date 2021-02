Vida Urbana Dia Mundial do Câncer: Lei permite folga anual para exames preventivos Em 2020, a estimativa para o Tocantins de diagnóstico de novos casos de câncer, para cada 100 mil habitantes, é de 290 exames positivos para a doença

Em 2020, a estimativa para o Tocantins de diagnóstico de novos casos de câncer, para cada 100 mil habitantes, é de 290 exames positivos para a doença. Só em Palmas são 30 casos no ano passado. Já para o câncer de colo de útero a estimativa era de 220 em âmbito Estadual, sendo 40 na capital. Os números são do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Neste dia 4 de fev...