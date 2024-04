Redação Jornal do Tocantins

O Dia dos Povos Indígenas será comemorado com o Festival de Brincadeiras Akwe Xerente, na próxima sexta-feira (19) na Aldeia Boa Esperança, em Tocantínia, região central do estado.

A aldeia fica localizada na rodovia que liga Tocantínia a Rio Sono, a 20 quilômetros do perímetro urbano. O festival ocorrerá das 8h às 17h e terá diversas manifestações do povo Akwe Xerente com foco nas brincadeiras como Paparuta, cânticos e danças da cultura.

Em entrevista ao JTo, o secretário de educação de Tocantínia André Golveia informou que o Festival de brincadeiras indígenas Akwe foi criado para valorizar, resgatar e proporcionar às crianças indígenas e não indígenas o direito de optar e conhecer em praticar as brincadeiras dessa etnia e não apenas as brincadeiras voltadas para os brinquedos industriais.

Os interessados em participar, terão a oportunidade de se conectar com a história e os costumes dos povos indígenas.

André Golveia avalia que o evento proporciona à comunidade em geral a ampliação dos conhecimentos culturais indígenas. “O que faz com que a medida que mais conhecem valorizem a riquíssima cultura indígena xerente bem como se fortaleça as linguagens culturais de forma especial o uso da língua indígena xerente que é língua vó-oficial no município.

Conforme o secretário, o festival atende a proposta curricular e ao plano municipal de Educação pautados na Base Nacional Curricular Comum da Educação Infantil que propõe o cumprimento dos seus direitos de aprendizagem.

Ele destaca que dentre esses os direitos está o de brincar “que prevê que se desenvolva nos diversos ambientes e espaços e tempos a ampliação e valorização das produções e expressões culturais”.

Segundo André Golveia, o festival de brincadeiras indígenas é direcionado às crianças da educação infantil, mas tem também a participação de alunos e educadores do ensino fundamental da rede municipal, da comunidade xerente. Além dos anciãos, uma vez que os direitos de aprendizagem da educação infantil também preveem o direito das crianças a conviver com outras crianças e adultos aprendendo o respeito às diferenças inclusive de linguagens e culturas.

O secretário orienta ainda que qualquer pessoa pode contribuir divulgando e participando das atividades do festival para fortalecer o direito das crianças à brincadeira e ao convívio e troca de saberes promovendo a interculturalidade .

O Festival de Brincadeiras Akwe Xerente é de iniciativa da Prefeitura de Tocantínia e ocorre por meio da Escola Municipal de Educação Infantil Indígena Simsari para comemorar a semana dos povos indígenas.