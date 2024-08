Vida Urbana Dia do Senhor do Bonfim deve virar feriado estadual no Tocantins, diz governador Wanderley Barbosa fez o anúncio em uma missa na cidade de Natividade, no sudeste do estado, onde ocorrem as festividades

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que pretende tornar o Dia do Senhor do Bonfim um feriado estadual. A declaração foi feita em uma missa realizada na quinta-feira (15), durante a programação do festejo, em Natividade. De acordo com o governo do estado, Wanderlei pretende discutir um projeto de lei com a Assembleia Legislativa para q...