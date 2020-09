Vida Urbana Dia da Árvore: Estado distribuiu 5 mil sementes e 2 mil mudas de árvores em quatro horas Iniciativa inicialmente seguiria até a sexta-feira 25, entretanto, somente nesta segunda-feira, o estoque esgotou na ação que lembra o Dia da Árvore

Com uma grande quantidade de moradores que se deslocaram para retirar mudas de espécies nativas do Cerrado nesta segunda-feira, 21, na Capital, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) informaram que a ação de doação e retiradas das plantas encerrou de forma antecipada nesta data. Inicialmente a ação aconteceria até a sexta-feira, 25, entretanto as 2...