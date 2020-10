Vida Urbana Dia “D” de vacinação contra a poliomielite e multivacinação será neste sábado, 17 Para a vacinação é preciso levar a caderneta de vacinação

Acontece neste sábado, 17, o dia D da mobilização nacional da vacinação contra a poliomielite e multivacinação. No Tocantins, a estimativa da Saúde Estadual é vacinar 100.113 crianças com objetivo de imunização de 95% desse público-alvo. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as unidades de saúde estarão abertas das 8 às 17 horas. Os pais ou res...