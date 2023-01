Vida Urbana Dezesseis investigados pela Operação Higia são denunciados por tráfico de drogas em Peixe e Gurupi Denúncia protocolada nesta sexta-feira acusa 13 homens e 3 mulheres de comprar, vender e entregar em domicílio maconha, cocaína e crack entre setembro de 2021 e novembro de 2022

Alvos da operação Hígia, da Polícia Civil do Tocantins, que investigou tráfico de drogas na região sul do Tocantins, entre setembro de 2021 e novembro do ano passado, dezesseis pessoas estão denunciadas na ação penal protocolada nesta sexta-feira,27, em Gurupi, assinada pelo promotor de Justiça Mateus Ribeiro dos Reis. Eles são acusados de comprar, transportar, vender e...