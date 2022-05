Vida Urbana Dez pessoas são denunciadas por furto de máquinas em antiga usina de Arraias Equipamentos furtados de fazenda são avaliados em mais de 135 mil

Dez homens entre 24 e 68 anos estão na lista dos denunciados pelo Ministério Público (MP) ontem por furto qualificado de peças de maquinário pesado e diversos objetos de alto valor de uma fazenda no município de Arraias, região sudeste do Estado. Os bens furtados são avaliados no total de R$135.303,00. Os alvos da ação criminal são Marcus Uelbe Dias, de 48 anos; ...