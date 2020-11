Vida Urbana Dez novos casos de Covid-19 no Tocantins são confirmados nas últimas 24h pelo governo estadual Com mais 27 de dias anteriores, Estado chega a 75.680; mais três mortes elevam o número de vítimas para 1.100 óbitos pela doença

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou nesta terça-feira, 3, que 37 são os novos casos confirmados para Covid-19 no Tocantins, com apenas 10 registrados nas últimas 24 horas. No acumulado, há 75.680 casos confirmados da doença no Tocantins, com 1.100 mortes, 64.367 recuperados e 10.213 ainda ativos. Araguaína (10), Gurupi e Wanderlândia (6) são as cidades com...