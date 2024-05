Redação Jornal do Tocantins *Morgana Gurgel

Dez jovens foram selecionadas para competir pelo título de Garota Expoara 2024. A vencedora não apenas receberá o título, mas também terá um lugar de destaque durante o evento, que ocorrerá de 29 de maio a 9 de junho no Parque Dair José Lourenço, em Araguaína, região norte do Tocantins.

O desfile, organizado pelo Sindicato Rural de Araguaína (SRA) e produzido por Marly de Carvalho, para eleger a Garota Expoara 2024, acontecerá nesta quarta-feira (29), às 20h. Na mesma noite, haverá apresentações de artistas regionais como parte do projeto Talentos da Terra, como as duplas Atos e Henrique, Manu e Pequi, além das cantoras Katiele Miranda e Milena Almeida.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento

Conheça as candidatas: