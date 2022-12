Vida Urbana Dez bairros de Gurupi terão mutirões de limpeza contra a dengue a partir de segunda-feira, 5 Setores foram definidos de acordo com o índice de infestação; ações terão início a partir das 8h da manhã; cada dia será trabalhado um bairro

A partir desta segunda- feira, 5, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura, dará início aos mutirões de limpeza, combate e conscientização contra a dengue em 10 setores de Gurupi, região sul do estado. As ações começam no setor Waldir Lins 1. De acordo com a prefeitura, os mutirões acontecerão nos 10...