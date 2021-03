Vida Urbana Devido à pandemia, Judiciário Tocantinense continuará em trabalho remoto até o dia 30 deste mês Portaria divulgada pelo TJTO destaca que não estão incluídos na medida os servidores que atuam no Espaço Saúde do Tribunal

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) divulgou portaria prorrogando o “teletrabalho” integral dos servidores administrativos até o dia 30 deste mês. A justificativa do órgão é devido o crescente número de casos da Covid-19 no Estado. Assinada pelo presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães, e pela corregedora-geral da Justiça, desembargadora Etelvi...