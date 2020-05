Vida Urbana Detran suspende atendimento em Miracema após teste positivo em servidor Órgão sugere a usuários reagendar horários ou procurar Ciretran mais próxima enquanto local estiver fechado para desinfetação

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Miracema está com o atendimento suspenso nesta quarta-feira, 27, após um dos servidores lotados no local ter o teste confirmado para Covid-19, segundo o Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO). O fechamento do local é necessário porque o local será desinfetado. O órgão orienta reagend...