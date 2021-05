Vida Urbana Detran realiza leilão online de 620 carros e motos apreendidos na próxima semana Todos os veículos estão em condição de circulação

Está marcado para a próxima segunda-feira, 31, e terça-feira, 1º, mais um leilão online do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO). Serão ofertados 620 lotes, envolvendo carros e motocicletas apreendidos, que estão em condição de circulação., conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 5845, de 13 de Maio de 2021. O leilão está marcado para ocor...