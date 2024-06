Vida Urbana Detran notifica donos de mais de 2 mil veículos apreendidos; todos vão a leilão após 10 dias Relação com detalhes dos veículos está publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (13)

Cerca de 2 mil veículos que foram apreendidos por algum tipo de irregularidade serão leiloados caso os donos não os retirem do pátio, conforme divulgou o Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 6589 publicado nesta quinta-feira (13). No documento consta que os donos têm o prazo de 10 dias, a contar da data ...