Vida Urbana Detran lança versão digital de documentação de registro e licenciamento no Tocantins Lançamento será nesta terça-feira, 5; Governo tinha até 30 de junho para fazer adequação

O lançamento da versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) está marcado para acontecer nesta próxima terça-feira, 5, pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran). O documento digital terá o mesmo valor que o documento impresso. Conforme o Detran, os motoristas podem acessar o certificado digital no aplicativo desenv...