O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou edital de leilão para a venda de mais de 800 veículos e sucatas no Diário Oficial do Estado, na sexta-feira, 15. Os veículos estão no município de Gurupi, região sul do Tocantins.

Conforme o edital publicado, poderão participar pessoas físicas e jurídicas no leilão dos veículos. O arremate das sucatas será direcionado apenas para empresas. São 829 itens com o valor global de R$ 515.050 mil.

O Leilão de lance maior está previsto para ocorrer nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024, a partir das 9 horas, com transmissão das arrematações em tempo real.

Os interessados devem se cadastrar gratuitamente, no site www.sancarleiloes.com.br.

Ainda segundo a pasta, as visitações dos veículos estarão liberadas a partir do dia 3 de janeiro, das 8h às 18h no pátio da empresa concessionária do Detran, a Sancar Gestão, que fica no Parque Residencial Nova Fronteira.